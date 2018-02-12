تكلفة قطار الحرمين السريع تصل إلى 60 مليار ريال

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور بسام غلمان، مدير عام مشروع قطار الحرمين السريع السابق، أن تكلفة المشروع زادت عن الـ 60 مليار ريال، مشيراً إلى أنه تم تصنيع وتوريد 35 قطار كهربائي حديث يستوعب كل منهم 417 راكب، وسيتم تشغيلها بسرعة 300ك/س.

وأضاف ” غلمان ” ، خلال محاضرة في مسرح كلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، أنه تم تنفيذ 138 جسر و850 عبارة تصريف مياه للأمطارو السيول، وما يزيد عن 60 مليو متر مكعب من أعمال الحفر، و63 مليون متر مكعب من القطع صغري والردم.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كامل المسار على طول 450 كيلومتر بمسار سكة حديدية مزدوجة تربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، وشملت أعمال المشروع تصميم وتنفيذ 4 محطات للقطارات في كل من مكة و جدة و مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ و المدينة.

وبيَّن أنه تم إعادة تأهيل 4 تقاطعات رئيسية بطريق الحرمين، وتم تقسيم المشروع لستة قطاعات، مشيراً إلى أنه سيكون بالإمكان تسيير 7 قطارات في الساعة بين مكة وجدة بحيث في كل 10 دقايق رحلة، وقطارين بين مكة والمدينة بحيث يكون في كل نصف ساعة رحلة، وذلك عند بدء التشغيل التجاري بكامل طاقة المشروع.

وأشار إلى أنه يمكن تشغيل 12 قطار في الساعة الواحدة بالمحطات، على أن تكون المدة الزمنية بين مكة ومحطة جدة 21 دقيقة وبين جدة والمطار 14 دقيقة والمطار ورابغ 36 وبين رابع والمدينة 60 دقيقة.