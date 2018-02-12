بالفيديو.. مفاجأة صادمة بشأن مقتل رجل الأمن في ألمانيا

برلين(صدى):

تم نشر مقطعاً فيديو، يكشف عن مفاجأة بشأن حادثة قتل شرطي بعد دفعه من قبل مجهول، أسفل عجلات قطار، بمدينة ” كولن ” بولاية ” نوردراين فيستفالن ” غرب ألمانيا.

ورصد الفيديو اللحظات الأولى لاكتشاف الحادثة، الذي بدأت بوصول الشرطة وفرق التحري الجنائي إلى موقع الحادث، حيث كشف الفيديو عن أن الشاهد الوحيد على هذه الواقعة، هو المتهم الأول والرئيسي فيها.

يذكر أن الشرطة والسلطات المختصة في مدينة ” كولن ” الألمانية، كانت قد أعلنت عن مقتل رجل أمن في الثلاثينات من عمره، وذلك من قِبل شخص مجهول الهوية.

