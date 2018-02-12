تعليم مكة يفتح باب الترشح للعمل بمراكز ومدارس تعليم الكبار

سعيد العجل(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار عن فتح باب الترشيح للعمل بمراكز ومدارس تعليم الكبار ( بنين – بنات ) للعام الدراسي 1439/1440هـ عن طريق النت.

جاء ذلك في تعميم تم توجيهه مؤخراً للقيادات المدرسية بمراحلها الثلاث؛ الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية ( بنين ، بنات ) برقم 7646 وتأريخ 25/ 5/ 1439هـ. فيما يهدف الترشيح لسد احتياج مدارس تعليم الكبار ( بنين , بنات ) المسائية بنظام المكافأة للعام الدراسي 1439/1440هـ.

وحثّ التعميم جميع المعلمين والمعلمات بالمدرسة، ومن يرغب من التشكيلات الإدارية بالمدرسة من العمل بالمدارس المسائية بنظام المكافأة بالدخول على الرابط التالي: ( http:// www.Kobarmakkah.com/nw/login.php ) لقراءة التعليمات والتسجيل بدقة.

واشترطت الإدارة؛ أن لا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدريس عن ثلاث سنوات، والتخصص في المؤهل الجامعي، والامتياز في تقويم الأداء الوظيفي للعامين السابقين، وممارسة المرشح للتدريس أثناء الترشيح، مع الالتزام بالعمل طيلة العام الدراسي.

وقد تم تخصيص أرقام التواصل التالية لأي استفسار ( 5500398 ) ( بنين ), والرقم ( 5572042 ) ( بنات )، علماً بأن نهاية التسجيل في الموقع يوم الخميس الموافق 27/6/1439هـ.