بالصور.. طليقة ملياردير سعودي تبيع قصره بـ 50 مليون استرليني

عادل الحربي (صدى):

باعت عارضة الأزياء البريطانية كريستينا استرادا طليقة رجل الأعمال السعودي وليد الجفالي منزل الزوجية الذي جمعها به مقابل مبلغ خيالي.

وأوضحت وسائل إعلام بريطانية أن طليقة الجفالي عرضت القصر الذي تبلغ مساحته 34 فدانا ومكون من 16 غرفة نوم مع حمام سباحة وملعب تنس ومهبط طائرات للهيلوكوبتر في مزاد مقابل 50 مليون جنية إسترليني.

وبهذا البيع انتقل القصر إلى مالك جديد، بعد أن كان مملوكا للملياردير السعودي الذي تقدر ثروته بـ8 مليارات دولار، بعد أن حصلت عليه زوجته.

يذكر أن الجفالي توفي عن عمر يناهز 61 عاما بعد أسبوعين فقط من عملية تسوية الطلاق، بسبب سرطان الرئة في 2016.