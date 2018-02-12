عضو شورى يدعو إلى تبني استراتيجية للمواءمة بين سياسات التعليم واحتياجات سوق العمل

نايف السالم(صدى):

طالب الدكتور هاني خاشقجي عضو مجلس الشورى، بإعداد جيل وطني من المهنيين والحرفيين في مختلف المهن والحرف مثل السباكة والنجارة والحدادة والتكييف والكهرباء.

ووجه ” خاشقجي ” وزارة التعليم إلى ضرورة تبني استراتيجية للمواءمة بين سياسات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن العمالة الوافدة مازالت تحتكر المهن السابق ذكرها وسط غياب شبه كامل للعمالة الوطنية.

وأضاف ” خاشقجي ” أن الجامعات أصبحت مثل آلة التصوير التي تنتج آلاف النسخ المماثلة من دون مراعاة للاختلافات والفروق الفردية بين الخريجين.