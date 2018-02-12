عضو شورى يدعو إلى تبني استراتيجية للمواءمة بين سياسات التعليم واحتياجات سوق العمل
طالب الدكتور هاني خاشقجي عضو مجلس الشورى، بإعداد جيل وطني من المهنيين والحرفيين في مختلف المهن والحرف مثل السباكة والنجارة والحدادة والتكييف والكهرباء.
ووجه ” خاشقجي ” وزارة التعليم إلى ضرورة تبني استراتيجية للمواءمة بين سياسات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن العمالة الوافدة مازالت تحتكر المهن السابق ذكرها وسط غياب شبه كامل للعمالة الوطنية.
وأضاف ” خاشقجي ” أن الجامعات أصبحت مثل آلة التصوير التي تنتج آلاف النسخ المماثلة من دون مراعاة للاختلافات والفروق الفردية بين الخريجين.
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