بسبب القرارات التحكيمية الصادمة.. مقترح بعقد مؤتمرات للحكام عقب المباريات

طلال الغامدي(صدى):

تتسبب في أغلب الأحيان قرارت الحكام في غضب اللاعبين، حيث يتم إصدار قرارت تحكيمية لا يدرك اللاعبين مبرراتها، وهو ما يؤدي إلى وجود صراع دائم بين اللاعبين وبعض الحكام.

وفي هذا السياق طالب المغربي زهير فضال،لاعب وسط فريق ريال بيتيس الإسباني، بوجود مؤتمرات للحكام تُعقد عقبا لمباريات مثل المؤتمرات التي يتم عقدها للمدربين؛ لشرح قرارتهم.

وجاءت مطالب اللاعب المغربي عبر حسابها لرسمي على ” تويتر ” ؛ على خلفيه الجدل التحكيمي الذي أثير في مباراة فالنسيا وليفانتي أمس بالليغا.

وأوضح أن عقد مؤتمر صحافي للحكام عقب كل مباراة لتحليل عملهم سيكون أمراً جيداً للغاية.