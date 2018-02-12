4 نصائح لضمان السلامة بأوقات العواصف الترابية

نايف السالم(صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، من القيادة في أوقات العواصف الرملية، وأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء التي تشهدها مناطق المملكة.

وأطلق المرور على حسابه الرسمي على ” تويتر ” مجموعة من الإجراءات لضمان السلامة، والتي تتمثل في التنقل بين المسارات بهدوء، وإغلاق النوافذ وتشغيل التكييف، والتأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد، مطالبًا قائدي المركبات بتقليل السرعة.

يُذكر أن عدة مناطق بالمملكة تشهد حالة من الرياح السطحية النشطة المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من الرؤية الأفقية على معظم طرق وكباري المملكة، خاصة العاصمة المقدسة.