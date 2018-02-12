الجليد يغطي الأكواخ والمنازل الخشبية في منطقة غابات بالنرويج

أوسلو(صدى):

غطت الثلوج الأكواخ والمنازل الخشبية في منطقة غابات ” كوامسكوجن ” بمقاطعة هوردالاند (غربي النرويج)، ذلك بعدما وصل عمق الجليد إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.

كما ارتفعت طبقات الجليد فوق أسطح بعض الكبائن إلى 2.6 متر، كما توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الثلوج خلال الأيام المقبلة.

كما قالت إحدى المواطنات إن هذه المرة الثانية التي تشاهد فيها مثل هذه الكمية المهولة من الثلوج خلال الشتاء الحالي، مشيرة إلى أنها أخذت تحفر حول منزلها المتنقل الذي اكتسى بالجليد.