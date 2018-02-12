بالفيديو.. شاب متهور يعترض مركبة ويشهر سكينا في وجه قائدها
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين شاب يعترض مركبة على إحدى الطرق الرئيسية بالمملكة.
وأظهر المقطع الشاب وهو يعترض المركبة خلال السير ويتوقف وسط الطريق معطلاً حركة السير، شاهراً سلاح أبيض من نوع “سكين” في محاولة للاعتداء عليه.
ولاقى المقطع تداولاً واسعاً وجدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مطالبات بالقبض على الشاب المتهور.
ياليل خبرني[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 22 دقيقة
وش عنده يهايط … جمله مدري وش قصتها تستخدم لاغراض شخصيه
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1095 ] نشر منذ 20 دقيقة
اتمنى القاء القبض على المهايطي حتى لايزعجونا اهله اذا ارتكب عملية قتل وتطبيق العقوبه عليه مبزر اخر زمن
ebdulla15[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 6 دقائق
يجب محاسبة الوافد .. الذي يدعي الاعتداء عليه .. ويجب التحقيق معه اذ من المؤكد انه استفز المواطن لجعله يتصرف بذلك التصرف الطائش .. الوافد يريد تشويه سمعة المواطن باي طريقة .