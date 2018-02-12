بالفيديو.. شاب متهور يعترض مركبة ويشهر سكينا في وجه قائدها

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين شاب يعترض مركبة على إحدى الطرق الرئيسية بالمملكة.

وأظهر المقطع الشاب وهو يعترض المركبة خلال السير ويتوقف وسط الطريق معطلاً حركة السير، شاهراً سلاح أبيض من نوع “سكين” في محاولة للاعتداء عليه.

ولاقى المقطع تداولاً واسعاً وجدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مطالبات بالقبض على الشاب المتهور.