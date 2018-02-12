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وقف برنامج شهير لاستخدامه إيحاءات غير أخلاقية

وقف برنامج شهير لاستخدامه إيحاءات غير أخلاقية
نورة الشهري(صدى):

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان إعلامي له عن وقف برنامج “SNL بالعربي ” الترفيهي، لمخالفته المعايير الأخلاقية .

وأكد صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ،أن المجلس قرر في البيان ، أن البرنامج دأب على استخدام الألفاظ والعبارات والإيحاءات الجنسية، التي لا تليق بالعرض على المشاهدين، وتخالف المعايير الأخلاقية والمهنية”.

وأشار صالح ، برنامج snl بالعربي سيعود مرة أخرى، عندما تتم معالجة الأخطاء والمآخذ الموجودة عليه من جانب القائمين عليه .

يٌشار إلى أن برنامج “SNL بالعربي” الذي تطلقه شبكة قنوات ” أوربيت ” و” الشو تايم ” الإماراتية هو النسخة العربية من البرنامج الأميركي ” ساترداي نايت لايف ” الذي يعتمد على عرض مجموعة من الاسكتشات الكوميدية الساخرة، واستضافة المشاهير والفرق الموسيقية ، ويٌعرض في مصر على القناة الفضائية الخاصة ” أون تي في ” .


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