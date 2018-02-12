” أرامكو ” تستعد لطرح مناقصة محطة فصل النفط عن الغاز

عادل الحربي(صدى):

تستعد أكبر مورد عالمي للنفط شركة ” أرامكو ” إلى طرح مناقصة محطة فصل النفط عن الغاز ” Gosp ” ؛ لتطوير مشروع حقل مرجان.

وتتراوح قيمة عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات EPC بين 4 إلى 5 مليارات دولار أي ما يعادل من 15 إلى 18.75 مليار ريال، ومن المتوقع أن تبلغ سعة محطة فصل النفط عن الغاز 300 ألف برميل يوميًا.

ويشمل برنامج تطوير حقول النفط في مرجان المنصات البحرية وخطوط الأنابيب ومحطة معالجة الغاز ومرافق التوليد المشترك، بالإضافة إلى تعديلات على منشأة قائمة لإضافة تجزئة السوائل للغاز الطبيعي، على أن يكتمل المشروع بحلول 2022م.