” قرية الباحة التراثية ” بالجنادرية تستقبل العائلات بالموروث الشعبي والبرامج الهادفة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تستقبل قرية الباحة التراثية المشاركة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية32 العائلات بالعديد بالبرامج والفعاليات وبالأركان التراثية والشعبية مترجمة القرية التراثية مورث منطقة الباحة من خلال نقل صور أدهشت زائريها من خلال الأركان المختلفة والتي حاكت الماضي بكل احترافية لكل موروث ومنها ركن حياكة الصوف وركن صناعة السدو وركن الأسر المنتجة وركن الكادي والريحان وركن الألعاب الشعبية وركن العسل الذي كان بمشاركة جمعية النحالين بالمنطقة وركن المأكولات الشعبية التي تشتهتر بها منطقة الباحة وركن الأسلحة القديمة إلى جانب معرض الإدارات الحكومية الذي يحاكي مسيرة التطور والنمو للمنطقة منذ نهضتها بطريقة عرض سينمائي ولأول مرة تعرض.

إضافة إلى ركن الحرفيين منها مورث البناء بالأحجار بعرض حي أمام الزوار الذين شاهدوا من خلاله دقة البناء رغم عدم وجود آنذاك وسيلة أخرى غير الحجارة مستغلين وموظفين الطبيعة في عملية بناء المسكن .

وحققت القرية إبداعاً جديد لهذا العام أبهر زائري القرية من داخل المملكة وخارجها معلنةً في الوقت نفسه إستعدادها في يومها الأول للعائلات اليوم وإسدال الستار عن الصالة النسائية والتي تحكي العادات القديمة في جو من الخصوصية وما تحويه من فعاليات للأجيال من النساء وتعرض ماتختزنه المنطقة من تراث أصيل .

ويتخلل تلك الفعاليات التعريف بالعادات القديمة في الأعراس واستقبال الضيوف وتقديم الضيافة قديماً والتعريف بالموروث الشعبي بالعديد من الفنون الشعبية وحوارات بين الماضي والحاضر والمسابقات الإثرائية التراثية التي كانت في تلك الفترة متداولة.