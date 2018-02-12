لا يفضل الظهور الإعلامي.. أبرز المعلومات عن رئيس الاتحاد الجديد ” المقيرن “

ماجد محمد(صدى):

شهد اليوم الإثنين، قرارت جديدة لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، التي شملت قيام نواف بن ناصر المقيرن برئاسة نادي الاتحاد وذلك بداية من الموسم القادم، على أن يشغل حمد الصنيع منصب نائباً لرئيس النادي.

وفي هذا السياق، تسلط ” صدى ” الضوء على أبرز المعلومات عن ” المقيرن ” رئيس الاتحاد الجديد.

1.يبلغ المقيرن 32 عامًا، ويُعد أحد رجال الأعمال الشهيرة بالمملكة.

2.تخرج في جامعة الملك سعود بالرياض.

3.دعم مسبقًا نادي الاتحاد بـ 7 ملايين ريال كعضو شرف بالنادي.

4.لا يفضل ” المقيرن ” الظهور إعلاميًا، ولا يوجد له تصريحات لوسائل إعلام مسبقًا.