4 أطعمة تخلص جسمك من السموم

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر تنقية الجسم من السموم، أفضل وسيلة؛ للتمتع بعقل نشيط قادر على الإنجاز بشكل إيجابي؛ ولتنقية الجسم من السموم بشكل طبيعي، يجب الحرص على تناول الأطعمة الطازجة بشكل يومي، لذا تُقدم ” صدى ” بعض الأطعمة التي تخلص جسدك من السموم.

– الزيوت: تعمل الزيوت الطبيعية مثل ” زيت الزيتون – زيت اللوز ” ، على تحسين حركة الجهاز الهضمي، وتساعد على التخلص من السموم، عن طريق الإخراج.

– الجرجير: غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، التي تعمل على إزالة السموم، ويسهل عملية الهضم، ويساعد على طرد السوائل المحبوسة بالجسم.

– الماء: ينصح بتناول كمية مناسبة منه على مدار اليوم؛ للحفاظ على نضارة الجلد والبشرة، ويخلص الجسم من السموم عن طريق البول.

– المكسرات: مثل ” اللوز – البندق – عين الجمل – الفول – السوداني ” ، تحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة ” بداية الخلايا السرطانية ” ، بالإضافة إلى عملها على تنظف الكلى، وأعضاء الجسم الداخلية.