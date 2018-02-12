بالصور .. أحلام تظهر بإطلالة ملكية من دار ” لابرجوازيه “

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها بإطلالة ملكية رائعة تتميز بالملكية والسحر ، حيث كانت ترتدي فستانا ذهبيا وآخر أزرق، حيث اختارت فستانين بـ” ذيل ” طويل جدًا بلغ عدة أمتار.

وتعمدت استخدام حزام على منطقة الوسط حتى تظهر جسدها بشكل أنحف مما هي عليه الآن، حيث إنها ظهرت في برنامج ذا فويس بجسم ممتلئ وزيادة ملحوظة في الوزن، واختارت أحلام أن ترتدي الفستانين في جلسة التصوير الأخيرة لها من دار الأزياء الكويتية ” لابرجوازيه “.

كما طلبت أحلام أن تتم زيادة الفساتين بقطع زائدة في ذيل كل من الفستان الذهبي والأزرق، وصرحت أن سعر الفستان الذهبي وصل إلى 11 ألف دولار، أما الفستان الأزرق بعد إضافة الذيل الطويل بلغ سعره إلى 7 آلاف دولار.