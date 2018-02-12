مطار الملك عبدالعزيز: الحركة الملاحية لا زالت طبيعية

نايف السالم(صدى):

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، اليوم الاثنين، انتظام حركة الملاحة الجوية في المطار، بالرغم من موجة الغبار التي يشهدها الطقس في العاصمة المقدسة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمطار تركي بن معلوي الذيب، أن مدى الرؤية الحالية في حدود الواحدة ظهرًا يبلغ 800 متر، والرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 350 و500 متر حسب طراز الطائرة.

وطالب ” الذيب ” المسافرين بمتابعة حساب المطار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لمعرفة آخر المستجدات، لافتًا إلى أن مدير عام المطار ومديرو الإدارات المعنية يتابعوا الحالة الجوية باستمرار.