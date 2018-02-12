قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

القدس المحتلة(صدى):

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 15 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين من محافظة بيت لحم، بينما اعتقلت فلسطينيين من محافظة جنين، وفلسطينيين آخرين من محافظة سلفيت، إضافة لفلسطينيين ومحافظة الخليل. كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مدينة القدس، والمواطن خالد كوع من محافظة طولكرم.

من جهة اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود المتطرفين اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.