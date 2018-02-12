الكويت تسهل توظيف أبناء مواطناتها المتزوجات من أجانب

خالد الظفيري(صدى):

قالت مصادر، أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي سَهَّل توظيف أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب في الوزارات، ولكن بعد إحضار كتاب احتياج من الوزارة أو الجهة الحكومية التي سيعمل بها.

وأضافت المصادر، أنه تتم الموافقة حال لم يكن هناك كويتيون على قائمة انتظار التوظيف في التخصص ذاته المذكور في كتاب الاحتياج، مشيرة إلى أنه لن يتم التعيين على درجة مالية فالدرجات مخصصة للكويتيين فقط.

ولفتت إلى أن التوظيف لحاملي الشهادات البسيطة سيكون بمكافأة أو أجر مقابل عمل، أي أنه سيتم صرف مكافأة عن العمل من دون إجازة سنوية أو ما شابه، أما حاملو الشهادات العليا فسيتم التوظيف بعقد يجدد سنويًا حسب الحاجة.