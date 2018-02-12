مورينيو: يجب أن يشعر نيوكاسل بالفخر

نواف السالم(صدى):

أعرب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، عن استياؤه من الأداء المتواضع للفريق في مواجهة نيوكاسل التي انتهت بخسارة الأول بهدف مقابل لاشيء؛ في إطار الدوري الانجليزي.

وعن لاعبي نيوكاسل، قال مورينيو: ” رأيي أنه لو ظلت المباراة لعشر ساعات لم نكن لنسجل أي هدف.. قاتل لاعبو نيوكاسل ودافعوا بقوة.. حالفهم التوفيق بكل تأكيد.. يجب أن يشعروا بالفخر عقب تقديم أقصى ما لديهم “.

يجدر الإشارة إلى أن تلك الخسارة هي الأولى منذ سنوات تلحق بمانشستر يونايتد على ملعب جيمس بارك.