فيديو غريب لمجموعة رجال يدفعون طائرة للتحرك

جاكرتا(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل التجتماعي مقطع فيديو غريب وثقة أحد ركاب طائرة ، لـ 20 رجلا يدفعون بكامل قوتهم طائرة تزن نحو 35 ألف كيلوغرام على مدرج مطار ” تامبولاكا ” بجنوب شرقي إندونيسيا .

ولما أثاره الفيديو من جدلاً واسعاً بين المواطنين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، أصدرت شركة الطيران الوطنية الأندونيسية بياناً إعلامياً ، أوضحت به تفاصيل الواقعة .

وأكدت الشركة في البيان ، أن الطائرة لم تتعطل عن العمل لكنها كانت بحاجة لتغيير مسارها قبل الإقلاع في ظل غياب القاطرة التي يمكنها أداء تلك المهمة.

وأظهرت صورة التقطت من نافذة مقصورة طائرة مجاورة نحو 20 عاملاً من قسم الصيانة بالمطار متجمهرين أسفل جناحي الطائرة طراز “بومباردر سي أر جي 1000” ويدفعون بسواعدهم الطائرة في محاولة لتغير اتجاهها والاستدارة بها للخلف، بحسب صحيفة “ديلي ميل البريطانية.

يذكر أن جميع الطائرات لا يمكنها العودة إلى الخلف كما تفعل السيارات ويتعين على قائدها الاستعانة بقاطرة مخصصة لهذا الغرض.