إطلاق مبادرة ” ريادي ” للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار

علي القحطاني (صدى):

أطلق الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، اليوم الإثنين، مبادرة ” ريادي “، التي تسعى للتثقيف بريادة الأعمال والاستثمار في التعليم العام والجامعي، في إطار سعي الوزارة لتجويد مُخرَجات التعليم بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وأكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية للمباردة، أنها ستعمل على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وكذلك تنمية الفرص لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة كرافد مهم وحيوي للاقتصاد.

وأضاف أن الفرص تعمل على تكوين منظومة إستراتيجية متكاملة لتثقيف النشء من طلاب وطالبات بمهارات سوق العمل، وتحفيزهم على الدخول في عالم ريادة الأعمال في المستقبل.

وأوضح ” العيسى “، أن المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة ودورها الرائد في نَشْر ثقافة ريادة الأعمال، وإنشاء حاضنات الأعمال والمسرِّعات، التي قدَّمت العديد من الفُرَص لأبنائنا الطلاب والطالبات لدعم مشاريعهم، ولتُضيف أهداف أكثر شمولية،ً ونطاق أكثر اتساعاً، لتشمل البنين والبنات في المرحلة الثانوية والجامعية على حدٍّ سواء.

كمر قدم الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليِّ عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على ما يبذلونه من جهود عظيمة وما يقدِّمونه من آراء سديدة لجعل هذا الوطن شامخاً منيعا آمن مستقراً ينعم أهله ومَن أقام فيه بالخير الوفير والأمن العميم والفُرَص الكبيرة في التعليم والعمل والعطاء والنماء.