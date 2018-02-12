” تيفاني ” تبيع علبة معدنية بألف دولار

متابعات(صدى):

تطرح دار ” تيفاني ” للمجوهرات علبة معدنية سعرها ألف دولار، والهدف من ذلك لفت انتباه متسوقي الألفية الجديدة.

حيث أعلنت تيفاني مؤخراً عن إطلاقها سلسلة للإكسسوارات المنزلية، من بينها كرة صوفية يبغ سعرها 9 آلاف أو عش للعصافير مقابل 10 آلاف دولار أو منقلة هندسية مقابل 425 دولار، وكلها من الفضة الخاصة.

كما انتقد مستخدمي وسائل التوصل الاجتماعي استخدام تيفاني لـ ” الفعالية ” في وصف الأغراض المعروضة، إذ قال أحدهم: ” ما الذي سأفعله بعش للعصافير لا قيمة له وبسعر 10 آلاف دولار؟ ”

وظن البعض بأن إحداث خط الإكسسوارات هذه الضجة قد يكون جزءاً من خطة الشركة للترويج له، كما أن هذا الخط قد يساعد دار المجوهرات من ناحيتين، فقد قل عدد الزبائن الزائرين لمحلاتها التجارية هذا من جهة، كما أنها لا تجلب اهتمام متسوقي الجيل الجديد، والآن قد يمر الناس مرة أو مرتين في العام لزيارة هذا المحل وشراء هدية ثمينة لمناسبة خاصة.

ويحتوي خط الإكسسوارات المنزلية الجديد على 1280 غرضاً تبدأ أسعارها من 25 دولاراً وتصل 10 آلاف دولار، وستعرض هذه الأغراض في أول مطعم تابع لدار المجوهرات الذي افتتح الجمعة الماضية.