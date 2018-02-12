” دبي ” تفتتح أطول فندق في العالم بارتفاع 356 مترا

دبي(صدى):

تفتتح دبي، أطول فندق في العالم بارتفاع 356 مترًا، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي، للإمارة التي زارها نحو 16 مليون سائح في عام2017، حيث يقع فندق ” جيفورا ” ، على شارع الشيخ زايد الحيوي، كما يقع أيضا فندق ” جي دبليو ماريوت ” ، الذي كان يحتفظ بالرقم القياسي، كأعلى فندق في العالم بطول 355 مترًا.

وفي هذا السياق، أوضح المكتب الاعلامي لحكومة الإمارة، عبر ” تويتر ” ، أن دبي تفتتح فندق ” جيفورا ” ، أطول فندق في العالم، بحسب وسائل إعلام محلية، فإن الفندق المطلي باللون الذهبي، يتألف من 75 طابقًا، ويضم فندق ” جيفورا ” 528 غرفة فندقية، و5 مطاعم، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية، وهو فندق خال من المشروبات الكحولية.

يُذكر أن دبي تحتضن مئات الأبراج وناطحات السحاب، وأشهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، إضافة إلى برج العرب المعروف بفندق ” السبعة نجوم ” .