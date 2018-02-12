بعد رفضه ” رشوة ” .. مكافأة مالية لرجل أمن نظير أمانته

نايف السالم(صدى):

قام الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، بصرف مكافأة مالية، ونوط الأمن، وذلك لوكيل رقيب صالح بن نغيمش العنزي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بإدارة حفر الباطن.

جاء ذلك بعد أن قام ” العنزي ” برفض رشوة من قِبل أحد الوافدين، وذلك من أجل أن يتغاضى عن وسائل السلامة في المنشأة التي يعمل بها، فقام ” العنزي ” ، بإبلاغ الجهات المختصة في المديرية، والتي اتخذت الإجراءات اللازمة، وتم القبض على الوافد، وتقديمه للجهات المعنية.

وعلى هذا، قام العميد راشد بن صالح المري، مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، بتكريم ” العنزي ” ، وذلك بحضور عدد من الضباط زملائه، فيما أشاد الفريق سليمان العمرو، مدير عام الدفاع المدني، بتكريم وزارة الداخلية لأبنائها المخلصين من رجال الأمن.