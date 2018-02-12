انخفاض الدولار وسط ترقب الموازنة الأمريكية لعام 2019

عادل الحربي (صدى):

سجل الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضًا مقابل العملات الرئيسية، في ظل ترقب تقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط موازنة 2019 في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.15% إلى 90.23، كما انخفض أمام الين الياباني بشكل طفيف إلى 108.7.

وارتفع اليورو هامشيًا أمام الدولار بنسبة 0.1% عند 1.2262 دولار، كما صعد الجنيه الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3842 دولار.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي المقرر صدورها الأربعاء القادم، لمحاولة التكهن بوتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة هذا العام، وسط ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 2.89%، وهو المستوى الأعلى في أكثر من أربعة أعوام.