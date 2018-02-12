بالصور.. الدفاع الجوي يكسر الرقم القياسي في اعتراض الصواريخ الباليستية

حمود العنزي(صدى):

تمكنت قوات الدفاع الجوي بالمملكة، من اعتراض أكثر من 92 صارخًا باليستيًا أطلقتهم مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مصادر، أن الدفاع الجوي استطاع تحقيق أهدافه بنسبة 100%، وبهذا كسر الرقم القياسي في العالم كأكثر دفاع جوي جبار قام باسقـاط عدة صواريخ فاشلة في مدة زمنية قصيرة.

وجدير بالذكر، إنه اعترضت قوات الدفاع الجوي، الأيام الماضية، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون في سماء خميس مشيط، والذي كان يستهدف قاعدة عسكرية تابعة للمملكة.