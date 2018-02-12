بلدية الشوقية الفرعية بمكة تنفذ حملات تفتيشية على عدد من المواقع

نايف السالم(صدى):

أزالت بلدية الشوقية الفرعية ممثلة بقسم النظافة وقسم المراقبة بمكة المكرمة اليوم، عدداً من المخالفات في منطقة الحظائر بالكعكية خلال الحملة التي نفذها مراقبي البلدية على المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملات الرقابية والتفتيشية على هذه المواقع تأتي ضمن جهود البلدية في المحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة المخلفات إلى جانب التأكد من خلوها من الظواهر السلبية الضارة، مشيراً إلى أن المراقبين نفذوا اليوم عدد من الجولات على مواقع الحظائر بحي الكعكية.

وأفاد عراقي أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية والمخالفين اللذين يقومون بإلقاء مخلفات حظائرهم بشكل عشوائي حيث شكلت البلدية فريقا مختصاً، وتم وإزالة جميع المخلفات الموجودة في المنطقة المحيطة بالحظائر، التي قدرت بأكثر من 20 طن من المخلفات إلى جانب إجراء جميع أعمال تنظيف وتطهير حلقة المواشي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.