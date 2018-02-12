بالفيديو.. طالب بالمرحلة المتوسطة يؤم معلميه وزملاءه في صلاة الاستقساء بأضم

حامد العمري(صدى):

في الوقت الذي أدى فيه جموع المواطنين صباح اليوم صلاة الاستسقاء في كل أنحاء المملكة، اختارت مدرسة الإمام الشافعي بكساب التابعة لمحافظة أضم طالباً في الصف الثاني المتوسط ، ليخطب خطبة الصلاة بعد الانتهاء منها في المدرسة.

وفي التفاصيل، حرص الطالب حكيم عطيه العمري على وعظ زملائه ومعلميه، بأهمية الدعاء وذكر الله والدعوة للاستغفار ليمن الله على العباد بالأمطار، ثم رفع كفيه داعياً الله أن يرحم العباد والبلاد بسقيا خير لا سقيا عذاب، وبارك الكثير من معلمي ” العمري ” هذا الطالب الذي وقف أمام طلاب مدرسته خطيباً وإماماً .

ويذكر أن هذا كان من ضمن برامج التوعية الإسلامية بالمدرسة ، وقد حضر الصلاة مجموعة من أولياء الأمور، بالإضافة إلى مشرف التوعية الإسلامية بمكتب تعليم أضم الأستاذ عطيه حامد العمري، وكذلك مشرف التربية الإسلامية بمكتب التعليم بأضم الأستاذ حسن أحمد المالكي .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.



