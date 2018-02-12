بالفيديو.. معلم يحضر خروفا لطلابه داخل الفصل الدراسي ويثير جدلا

نايف السالم(صدى):

فاجأ معلم طلابه دخل الفصل الدراسي بإحضار خروف صغير، الأمر الذي استقبله طلابه بالضحك والاندهاش من المفاجأة .

ووثق مقطع فيديو الواقعة حيث أظهر المعلم وهو يدخل حجرة الدراسة ومعه الخروف، بينما خفض الطلاب رؤوسهم على الطاولات، ليرفع الطلاب رؤوسهم فيفاجؤا بالمعلم قد أحضر لهم الخروف.

وأثارت الواقعة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل متباينة حيث وجه البعض نقداً حاداً للمعلم باعتبار الفصل الدراسي مخصص للدراسة فقط، فيما دافع البعض عنه مشيرين إلى أنه اراد تعريفهم بشئ معين في المنهج الذي يدرسونه.