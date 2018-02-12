طيران التحالف يشن غارة جوية على قاعدة بمحيط مطار صنعاء

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة، اليوم الإثنين، غارة جوية على قاعدة الديلمي بمحيط مطار صنعاء شمال العاصمة اليمنية والمسيطر عليها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتستمر مقاتلات التحالف في شن الغارات الجوية على مواقع الإرهابيين، لدحرهم وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

من جانب آخر، تستمر المعارك بين الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الإرهابي؛ لتحرير المناطق اليمنية من سيطرتهم، بدعم ومساندة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.