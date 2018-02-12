3 مراهقين يعتدون جنسيا على طالبة مما أدى إلى إصابتها بالإيدز

واشنطن(صدى):

أقدم 3 مراهقين على التعدي جنسيا على طالبة بإحدى المدارس الأمريكية تبلغ من العمر 14 عاما ، ما أدى إلى إصابتها بمرض الإيدز ، نتيجة حمل أحد المعتدين لهذا الفيروس.

وكشفت أحد وسائل الإعلام المحلية تفاصيل الواقعة ، كما روتها الضحية ، مؤكده ، أن ” 3 أولاد اصطحبوها عنوة إلى مراحيض الذكور في مدرستها الواقعة في جنوب ولاية فلوريدا، وتناوبوا في الاعتداء عليها ” ، لافتةً إلى أن أحدهم مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية ” إيدز ” .

وقالت الضحية في تصريحات إعلامية ، أن أحد المهاجمين أمسك بملابسها ثم أجبرها على ممارسة الجنس معه، وعندما سمع الأولاد في المدرسة بالهجوم عليها، سارع البعض للانضمام إليه واغتصابها أيضاً.

فيما تقوم السلطات بالتحقيق في الادعاءات المروعة، وتخضع الطفلة حالياً للعلاج .