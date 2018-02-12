الشاي الأسود علاج سريع وفعال لتورم العيون

برلين(صدى):

أثبتت دراسات ألمانية أن أكياس الشاي تُعد علاجاً سريعاً لتورم العيون والأكياس الدمعية، وهي أعراض شائعة تظهر في الصباح بعد السهر طوال الليل.

وأوضحت أن الشاي الأسود يحتوي على مادة ” تانين “، التي تتمتع بتأثير مُهدئ ومضاد للبكتيريا ومزيل للتورم. ومن الأفضل لهذا الغرض استخدام شاي طبيعي يخلو من الإضافات والنكهات.

كما يعتبر الشاي الأخضر أفضل من الأسود، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر فعالية من ناحية، كما أنه ليس مُخمراً بشدة من ناحية أخرى.

حيث قومي بنقع أكياس الشاي في ماء بارد لمدة قصيرة، ثم عَصر الأكياس ووضعها على الجفون المغلقة لمدة 10 دقائق تقريباً، فيعمل تأثير التبريد على زيادة مفعول مادة التانين، مما يساعد على التخلص من تورم العين والأكياس الدمعية على نحو أسرع.