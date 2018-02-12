الأمن العراقي يحرر 3 مختطفين ويلقي القبض على داعشي بأحد أسواق الموصل

بغداد(صدى):

أعلن مصدر أمني بالعراق، اليوم الإثنين، عن تحرير ثلاثة مخطوفين في مدينة الموصل بمحافظة نينوي، كما ألقى القبض عليهم.

وأوضح النقيب محمد الهنداوي، من قوات الرد السريع، أنهم تلقوا بلاغات تفيد باختطاف ثلاثة مدنيين، وبعد البحث تم الوصول إلى الموقع الذي يتواجد به الخاطفون في قرية زوماني غرب قضاء تلعفر.

بينما قال الملازم إياد العسلي، أن سيدة موصلية تمكنت من التعرف على عنصر في تنظيم داعش بأحد اسواق المدينة، ” رغم قص شعر رأسه بطريقة عصرية ” .

وأضاف ” العسلي ” أنه تم القبض عليه وتبين أنه قيادي فيما يسمى بـ ” ديوان الزكاة ” ، حيث أنه كان يقود المفارز لأخذ الأموال من أهالي الموصل أثناء سيطرة التنظيم الإرهابي على المدينة.

وجدير بالذكر، إنه أعلن رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي، في أغسطس الماضي، عن تحرير كامل محافظة نينوي بعد قتال استمر 9 أشهر لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي كان يسيطر على المدينة منذ يونيو 2014.