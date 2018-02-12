حساب المواطن: 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال بالدفعة الثالثة

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال خلال دورة الدفع الثالثة.

ونشر البرنامج إنفوجرافيك يلخص تفاصيل الدفعة الثالثة التي شملت قرابة 3.3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و 8.2 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 10 يناير الماضي.

وكان البرنامج قد أكد في وقت سابق أن الدفعة الرابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية اليوم (الموافق 11 فبراير 2018).

