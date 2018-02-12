حساب المواطن: 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال بالدفعة الثالثة
كشف برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن 794 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال خلال دورة الدفع الثالثة.
ونشر البرنامج إنفوجرافيك يلخص تفاصيل الدفعة الثالثة التي شملت قرابة 3.3 ملايين أسرة وفرد مستقل، و 8.2 ملايين تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 11.6 مليون مستفيد، أكملوا طلباتهم قبل 10 يناير الماضي.
وكان البرنامج قد أكد في وقت سابق أن الدفعة الرابعة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في الحادي عشر من شهر مارس المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية اليوم (الموافق 11 فبراير 2018).
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3861 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعز الدولة
والله العظيم لم تقصر ابداً ابداً