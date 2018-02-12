بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يستقبل وفداً من حزب المحافظين البريطاني

عادل الحربي(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، النائب عن حزب المحافظين البريطاني اللورد فرانسيس ماودي يرافقه وفد من مجموعة الشرق الأوسط في حزب المحافظين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، وآفاق التعاون الثنائي وبخاصة في المجال البرلماني، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.

ويضم الوفد البريطاني السفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والنواب عن حزب المحافظين أعضاء مجموعة الشرق الأوسط مارك غارنييه، وجمس هيابي، وستيفن ميتكاف، واللورد فرانسيس بارينق، وكيث سيمبسو، ومديرة مجموعة الشرق الأوسط شارلوت ليسلي، ومدير سياسات مجموعة الشرق الأوسط مارك مورسن.

