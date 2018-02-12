وزير الخارجية المصري: نسعى لحل النزعات في المنطقة بالوسائل السلمية

القاهرة(صدى):

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الدعم الأمريكي في مصر يصب لصالح البلدين، مشيداً بوقوفها بجانب مصر في حربها على الإرهاب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تليرسون بالقاهرة، أن المباحثات الثنائية تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، مشيراً إلى أن المشاورات بينهم اتسمت بالإيجابية والشمول.

كما لفت إلى أن البلدين تسعيان لحل النزاعات في المنطقة بالوسائل السلمية، مؤكداً على وجود رؤية مشتركة في كثير من القضايا.