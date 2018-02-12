بالفيديو.. الحربي يروي تفاصيل إنقاذه قائد الصهريج وملابسات الحادث

نايف السالم(صدى):

كشف المواطن طلال الحربي منقذ قائد الصهريج الذي اشتعلت به النيران على طريق أبو حدرية باتجاه الدمام، عن تفاصيل وملابسات الحادثة.

وقال في مداخلة تلفزيونية إنه كان متجها إلى الدمام على خط أبو حدرية، وشاهد شاحنة انحرفت عن مسارها وأثارت أتربة كبيرة وهي محملة بكابلات أو مولدات، فيما قائدها يحاول الخروج من رأسها، فقام بمساعدته بالنزول حيث كان في حالة يرثى لها.

وأضاف أنه بينما كان يتحدث مع قائد الشاحنة وهو باكستاني الجنسية، فوجئ بالشاحنة التي تحمل صهريجا قادمة على نفس مسار المصدومة، واصطدمت بها واندلعت النيران بها رغم قربهم منها بنحو 10 أمتار.

وذكر إنه لأول مرة في حياته يرى هذا المشهد، حيث ألسنة اللهب تندلع فيما هرب قائد شاحنة الكابلات، وتوقف الطريق تماما وابتعدت جميع السيارات عن مكان الاشتعال، فتوجه بدوره لسيارته، وبالنظر إلى الخلف وجد قائد الصهريج يستغيث ويستنجد لإنقاذه.

وتابع أنه ترجل من سيارته وذهب لمكان اشتعال النيران، وفتح الباب بصعوبة حيث كان القائد يعاني كسرا في الفخذ، لافتا إلى أنه أخرجه بصعوبة لبنيته القوية، وأدخله في سيارته، وتم الاتصال بالدفاع المدني وأمن الطرق.