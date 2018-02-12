الإنتربول يطارد مرتكبي ” جريمة الفريزر ” في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

قامت سلطات الإنتربول، منذ يومين، بمطاردة لبنانياً وزوجته السورية، في الكويت، وذلك بعد تورطهما بمقتل خادمتهما الفلبينية، البالغة من العمر 29 عامًا، والتي جاءت للعمل لديهما في 2014م، حيث قاموا بإخفاء جثتها في ” الفريزر ” داخل شقتهما لمدة 16 شهرًا حتى العثور عليها.

جاء ذلك على أثر قيام الشرطة بالكويت، بمداهمة شقتهما، الأربعاء الماضي، وذلك بعد صدور حكم لصالح مالك الشقة بإخلائها، حيث تم العثور على جثة خادمتهما الفلبينية التي تدعى ” Joanna Daniela Demafelis ” .

وأوضحت الشرطة أن الخادمة قد قُتلت خنقًا بعد تعذيبها، الذي ظهرت آثاره على جسدها، فيما أُطلق على الواقعة ” جريمة الفريزر ” ، وذلك نظراً لبشاعة الحادثة، حيث ظلت الضحية 16 شهرًا مجهولة المصير، داخل ثلاجة في شقة مهجورة تابعة للمتهمين.

يشار إلى أن الزوجان هما نادر عصام عساف، 40 عامًا، وزوجته منى حسون، 37 عامًا، و يقيمان فيها بمنطقة ” الشعب ” في محافظة حولي، في الكويت، وذلك قبل هروبهما في نوفمبر 2016م، خارج البلاد، خوفاً من اعتقالهما لتورطهما في جرائم ” شيكات بدون رصيد ” .