إذا قدر لك وقابلت المسيح الدجال فماذا تفعل أمامه؟ الشيخ الفوزان يجيب ” فيديو “

عادل الحربي (صدى):

تحدث عضو هَيْئَة كِبَار الْعُلَمَاءِ واللَّجْنَة الدائمة للإِفْتَاء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، في لقاء على قناة المجد عن فتنة المسح الدجال، حيث أكد أن الإِنْسَان إذا قدر له مقابلته يجب عليه “ أن يعتقد بطلان مَا جاء بهِ ”.

وأوضح الفوزان : أن فتنة المسيح الدجال عظيمة، وما من نبي إلَّا حَذَّرَ أمته من الدجال؛ لشدة فتنته، وأكثر تحذيراً نبينا محمد (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؛ لِأَنَّه آخر الأنبياء فِي الْأَرْض ”.

وأضاف أن الدجال فتنته عظيمة يأمر السَّمَاء فتمطر، والْأَرْض فتنبت، ويَأْتِي بجنة ونار، وأن الله عَزَّ وَجَلَّ أعطاه ذلك لفتنة العباد، مُبَيِّناً أن النبي أَوْضَحَ أن نار الدجال هي الجنة.