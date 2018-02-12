بالفيديو.. ” نائبة أمريكية ” : ظلم ” أردوغان ” طال الأطفال الرضع

واشنطن(صدى):

أعربت نائبة أمريكية، عن تعاطفها مع أسر تركية، لجأت إلى اليونان، في أعقاب الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ خوفًا من الاعتقال والتعذيب، وأجرت عضو مجلس النواب مارجو ديفيدسون، زيارة إلى أسر أعضاء حركة الخدمة التركية، والمقدر عددهم بـ 600، حيث اطلعت على أوضاع كل منها، وتوقفت أمام مأساة أسرة ” معدن ” ، التي لقي جميع أفرادها مصرعهم غرقًا في بحر إيجة.

وسردت النائبة، ما شاهدته خلال زيارتها لهذه الأسر، في منازلهم: ” تحدثت مع الأسر، التي لجأت إلى اليونان، في ظروف صعبة، كي لا يحُبس أطفالها الرضع، مفيدًا أنها لن تستطيع نسيان تعبيرات وجه طفلة، أثناء رواية والدتها التي أنقذها شباب آخرون، كانوا برفقتها بينما كانت على وشك الغرق في المياه ” .

ولم تتمالك ” ديفيدسون ” دموعها، هي ومن كانوا برفقتها دموعهم أثناء استماعهم إلى روايات السيدة، مشيرة إلى وجود أكثر من 10 آلاف سيدة و700 رضيع داخل السجون التركية، بجانب من نجحوا في النجاة من هذا الظلم.

وأشارت ” ديفيدسون ” إلى أن بلوغ الظلم للأطفال الرضع، أمر مرعب ومخيف، مؤكدة امتلاكها معلومات شاملة، بشأن الأحداث في تركيا عقب هذه الزيارة، وأوضحت أنه على الرغم من هذا؛ فإن العالم لا يدري بمأساة هؤلاء الناس.

