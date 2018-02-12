بلوزات ” البولكا دوتس ” تتألق في ربيع 2018

نورة الشهري(صدى):

تألقت بلوزات ” البولكا دوتس ” “Polka Dots ” بنقوش النقاط الجذابة في عروض دور الأزياء العالمية مثل Dior وGucci، في ربيع 2018.

ونقوش ” البولكا دوتس ” عبارة عن نقاط ذات لون مختلف عن لون الخلفية، كنقاط سوداء على خلفية بيضاء أو العكس، مشيرة إلى أن هذه النقاط يمكن أن تظهر بحجم كبير أو صغير.

ولمزيد من الجاذبية والإثارة تطل “البولكا دوتس” على خلفية شفافة مثل موديلات Dior أو لامعة مثل موديلات Gucci.

كما تتناغم البلوزات المزدانة بالبولكا دوتس مع السراويل المزدانة بنقوش الكاروه الرائجة بقوة هذا العام أيضاً أو مع التنوره متوسطة الطول “ميدي”.