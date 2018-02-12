الحيزان: خير مقبل لقطاعات المملكة في حالتين جويتين مترادفتين

نايف السالم(صدى):

أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، اليوم الاثنين، أن حالة عدم الاستقرار الجوي بدأت أولى ملامحها بنشاط الرياح في مناطق المملكة اليوم.

وأوضح ” الحيزان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن قطاعات واسعة من المملكة تنتظرها خير مقبل في حالتان جويتان مترادفتان.

كما أشار إلى أن عدم الاستقرار الجوي هو اضطراب في المنظومة الجوية لمساحة جغرافية محددة تتأثر بتواجد منخفض جوي بقيم ضغط منخفضة يؤثر على أجواء تلك المساحة الجغرافية.

وأضاف أن هذا الاضطراب ينتج عنه نشاط بالرياح وهطول للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن جبهات أو كتل باردة هي أساس المنخفضات الجوية.