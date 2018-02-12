قصة شاب: من حساب انستجرام لأحد كبار تجار المفروشات في التجارة الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):

روى الشاب السعودي عبدالله الحبيب قصة اقتحامه لتجارة المفروشات باستخدام التقنية الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي التي كانت بدايتها حسابه على الإنستجرام.

وقال الشاب عبدالله في تفاصيل قصته: ” بعد ما أتخرجت من الجامعة بحثت عن عمل في شركات كبيرة بس مثل كثير من الشباب لم أحصل عليه ، بعدها توجهت للانستقرام وبه متاجر كثيرة، وأنا كان عندي تصميمات وأحب مجال المفروشات والأثاث ” .

وأضاف أول ما فتحت الحساب كان فيه طلبات بسيطة، خاصةً من الأهل والأقارب، بعدها تطور الشغل وكان التخزين بالبيت، وكان الموضوع مزعج شوي للأهل ، وبعد ما الشغل تطور والشقة أصبحت صغيرة على البضاعة ، فكرت أنقل لمكان آخر ، وكان المكان هو مزرعة نخيل لجدي، وأقمت مستودع فيه.

وأكد أن الآن التجارة الإلكترونية أصبحت أسهل كثيراً عن قبل ، منذ 6 سنوات، وهي أفضل كثيراً من المحلات لأنك تصل لأسواق أكثر ، مشيراً إلى أنه أتاح فرصاً وظيفية لشباب سعوديين، وخدمات اجتماعية والتي يراها أحد الواجبات تجاه المجتمع.