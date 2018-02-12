قصة شاب: من حساب انستجرام لأحد كبار تجار المفروشات في التجارة الإلكترونية
روى الشاب السعودي عبدالله الحبيب قصة اقتحامه لتجارة المفروشات باستخدام التقنية الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي التي كانت بدايتها حسابه على الإنستجرام.
وقال الشاب عبدالله في تفاصيل قصته: ” بعد ما أتخرجت من الجامعة بحثت عن عمل في شركات كبيرة بس مثل كثير من الشباب لم أحصل عليه ، بعدها توجهت للانستقرام وبه متاجر كثيرة، وأنا كان عندي تصميمات وأحب مجال المفروشات والأثاث ” .
وأضاف أول ما فتحت الحساب كان فيه طلبات بسيطة، خاصةً من الأهل والأقارب، بعدها تطور الشغل وكان التخزين بالبيت، وكان الموضوع مزعج شوي للأهل ، وبعد ما الشغل تطور والشقة أصبحت صغيرة على البضاعة ، فكرت أنقل لمكان آخر ، وكان المكان هو مزرعة نخيل لجدي، وأقمت مستودع فيه.
وأكد أن الآن التجارة الإلكترونية أصبحت أسهل كثيراً عن قبل ، منذ 6 سنوات، وهي أفضل كثيراً من المحلات لأنك تصل لأسواق أكثر ، مشيراً إلى أنه أتاح فرصاً وظيفية لشباب سعوديين، وخدمات اجتماعية والتي يراها أحد الواجبات تجاه المجتمع.
عبدالله الحبيب @aalhabib06 قصة نجاح غير عادية. شخصيا شفت المشروع ومراحل النمو تحسسك بفخر شباب زي كذا وتعطيك دافع كبير للاستمرار بهذا المجال. انا شخصيا اعرف كيف عبدالله بدا واقول ما شاء الله تبارك الله على الحماس هذا pic.twitter.com/Dq1RwmsOW2
— عبدالرحمن العليان 🇸🇦 (@AlolyanMe) February 10, 2018
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