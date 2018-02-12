بالصور.. انطلاق ” كيا سبورتاج ” المحسنة بنظام هايبرد محدود

طوكيو(صدى):

تعد كيا سبورتاج لتحسين دورة منتصف العمر في أوروبا, والتي ستأتي بتحديثات اكثر قليلاً من التغييرات الشكلية المحدودة التي زودت بها السيار, وتخطط الشركة الكورية لاضافة نظام الدفع الهجين المحدود بفوة 48 فولت في سيارتها سبورتاج المحسنة كما سيظهر في موديل سييد الجديد كلياً المقرر الكشف عنه في معرض جنيف الدولي للسيارات.

وقدمت الشركة النظام الجديد الهجين في السيارة لملاقاة معايير الانبعاثات ولكن كيا تؤمن بأن الطلب على هذا النظام الهجين سيكون قوى بصورة أكبر في أوروبا, وستعتمد سبورتاج على أحدث لغات التصميم في شركة كيا ويشمل ذلك وحدات اضاءة DRLs في المصابيح الأمامية مع مظهر أكثر حدة وشراسة لشكل الصادم الأمامي للسيارة.

بينما تعتبر التغييرات في الجزء الخلفي من السيارة محدودة مع وحدات LED بتصميم جديد وصادم جديد مع تطعيمات تجعل شكل السيارة أكثر عصرية. ويبدو أن باقي محركات السيارة لن تتغير بصورة كبيرة والنسخة الأوروبية الحالية من سبورتاج تتاح بمحركين بنزين و3 محركات ديزل, ويتوقع أن تحمل مقصورة السيارة نظام ترفيهي أفضل مع شاشة أكبر في الحجم مع زيادة في عدد نظم الأمان بجانب احتمال تقديم وظائف للقيادة شبه الذاتية كذلك.