دي ماريا يكشف عن أوجه الشبه بين نيمار والدون

نواف السالم(صدى):

قال الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان، إن ريال مدريد سيسعى بكل الطرق إلى اقتناص الفوز أمامهم في إطار دوري الأبطال؛ على الرغم من أداؤهم المتذبذب في الدوري الإسباني.

وأوضح ” دي ماريا ” ، أن عامل الجمهور والملعب سيجعل الريال أكثر حرصًا على الفوز في المواجهة المرتقبة بينهما .

وعلى جانب أخر، يرى دي ماريا أن سان جيرمان خلال هذا الموسم أكثر قوى من الموسم السابق، مضيفًا: ” لن تكون مباراة سهلة، ريال مدريد هو فريق عظيم ودائماً موجود في بطولة دوري الأبطال، إنها مسابقة مختلفة كلياً عن الدوري المحلي، فعندما يعزف النشيد الخاص بالتشامبيونز ليغ، يتحول اللاعبون ويقدمون أفضل ما لديهم، وهو نفس الأمر بطبيعة الحال بالنسبة لنا “.

وتابع: ” الفوز في دوري أبطال أوروبا لا يحتاج فقط إلى الموهبة، ولكن أيضاً قليلاً من الحظ “.

وعن نيمار ورونالدو، قال إنهما متشابهان بحد كبير، موضحًا: ” فهما يلعبان كرة سريعة، ويضغطون بشدة علي المنافس، غير كونهم قادرين على تغيير مسار المباريات”.