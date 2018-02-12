مشرفة بتعليم عسير تسجل براءة اختراع لساعة ناطقة للعلم والطالب

أبها(صدى):

اخترعت ليلى أحمد لاحق الهبيري، مشرفة مصادر التعليم بإدارة تعليم محايل عسير، ساعة ناطقة للمعلم والطالب، والتي تهدف لتعزيز الانضباط الذاتي والدقة في مواعيد الحصص لدى الطلبة وأولياء الأمور.

وتقوم الساعة الناطقة، بتنبيه المعلم أو الطالب بصوت لتوضيح الحصة، وكذا رسائل تربوية تحفيزية، وقد تم تسجيلها كبراءة اختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ومكتب البراءات السعودي.

والاختراع عبارة عن ساعة يد إلكترونية، تعمل بطاقة البطاريات، ومزودة بذاكرةن ويتم برمجتها على مواعيد الحصص الدراسية.