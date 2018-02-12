افتتاح قنصلية المملكة بـ ” البصرة ” خلال أسبوعين

بغداد(صدى):

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة العراقية، عن موعد افتتاح قتصلية المملكة في المحافظة؛ حيث ذكر معاون المحافظ للشؤون الإدارية، معين صالح الحسن، أن افتتاح القنصلية سيكون خلال أسبوعين على الأكثر، مشيرًا إلى أن توجيهات قيادة المملكة، بأن يكون مكان القنصلية مؤقتاً، وسيأتي الطاقم الخاص للعمل بها، والمحافظ أبدى الاستعداد الكامل لافتتاحها.

فيما أوضح السفير العراقي لدى المملكة الدكتور رشدي العاني، أن قنصلية المملكة في البصرة، هي إعادة افتتاح وليست افتتاحًا؛ لأنها بالأصل كانت مفتوحة، وأغلقت عام ١٩٩٠، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح الحدود ” السعودية – العراقية ” ، عقب انتهاء أعمال الصيانة فيها من قبل الجانب العراقي.

يُذكر أن العلاقات العراقية السعودية، شهدت في الأشهر الماضية، تطوراً متسارعاً، وتبادلاً للزيارات، بين المسؤولين والشخصيات السياسية، وكان سفير المملكة لدى العراق، قد أكد في يناير الماضي موافقة الحكومة العراقية، على افتتاح قنصلية للمملكة في محافظة البصرة؛ لتكون القنصلية العامة الثانية بعد القنصلية السعودية في أربيل، كما تعتزم المملكة، افتتاح قنصلية ثالثة لها في العراق، بمحافظة النجف.