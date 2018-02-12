الأردن ترد على المزاعم الإيرانية وتكشف كذبها

عمّان(صدى):

نفت الأردن مزاعم نظام الملالي الإيراني حول عمليات تهريب السلاح الإيراني من العراق إلى مخيمات الفلسطينيين في الأردن، لافته إلى أن هذه المزاعم تزيد من عزيمة الأردنيين على حماية وطنهم.

وأكدت السلطات الأردنية في بيان لها، على وجود سيطرة محكمة من الأجهزة الرسمية والأمنية على الحدود الأردنية العراقية، مشيره إلى أن هذه الحدود مزودة بأجهزة رصد شديدة الدقة وطائرات استطلاع.

وكانت إيران زعمت عبر وكلائها في لبنان أن هناك عمليات تهريب للسلاح الإيراني من العراق نحو الأردن، على أن يصل هذا السلاح الإيراني إلى مخيمات الفلسطينيين في الأردن.