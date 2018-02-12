جورجيو أرماني يصمم زي مدرسي تصل تكلفته إلي 729 دولار

متابعات(صدى):

اختارت مدرسة ابتدائية عامة في حي جينزا الراقي في طوكيو، زي مدرسي لطلابها من تصميم بيت الأزياء الإيطالي الشهير جورجيو أرماني، حيث يقع مكتب جورجيو أرماني في اليابان على مسافة 200 متر فقط من المدرسة.

وزادت تكلفة الزي للطلاب الجدد عن 80 ألف ين (729 دولاراً)، أي ما يعادل ثلاثة أمثال سعر الزي الحالي.

كما أن ارتفاع التكلفة أثار دهشة أولياء الأمور، وجعلهم يتساءلون لماذا يقع الاختيار على علامة تجارية فاخرة مثل هذه لتصميم زي لمدرسة ابتدائية عامة؟.

وصرح ناظر المدرسة توشيتسوجو وادا في خطاب لأولياء الأمور: إن المدرسة من معالم حي جينزا والقرار باختيار زي من تصميم أرماني يهدف إلى إيجاد مناخ ملائم لمثل هذه المدرسة.