بالصور.. طالب يؤم معلميه وزملاءه في صلاة الاستسقاء بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

أمَّ طالبا في المرحلة بإحدى مدارس بريدة التابعة لمنطقة القصيم زملاءه ومعلميه في صلاة الاستسقاء التي أقيمت صباح اليوم الاثنين في مدارس مناطق ومحافظات المملكة.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الطالب وهو يؤم المصلين، كما أنه أقد على إلقاء كلمة والدعاء عقب الصلاة، فيما جلس جميع زملائه للاستماع له.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعا أمس إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.